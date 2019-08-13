РИАМО - 13 авг. Следователи в подмосковном Талдоме устанавливают обстоятельства гибели найденного в искусственном водоеме двухлетнего мальчика, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 12 августа на территории двора частного дома в искусственном водоеме нашли тело двухлетнего ребенка.

«Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка криминалисты не обнаружили. По данному факту следственным отделом по городу Талдому ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, родители оставили своего ребенка без присмотра на участке, после чего он забрался в искусственный водоем и утонул.