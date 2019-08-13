РИАМО - 13 авг. В Московском Кремле до конца месяца отменили развод пеших и конных караулов Президентского полка из-за участия военнослужащих в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

«В связи с занятостью подразделений Президентского полка в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади 17, 24 и 31 августа 2019 года проводиться не будет», – говорится в сообщении.

Юбилейный, 15-й сезон церемоний развода пеших и конных караулов открыли в этом году в апреле. По традиции первое выступление военнослужащих Президентского полка прошло на Соборной площади Кремля.

Церемония разводов проходит ежегодно с апреля по октябрь по субботам в 12:00.

С 23 августа по 1 сентября на Красной площади в столице будет проходить XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», зрители смогут увидеть театральные элементы, световые инсталляции и грандиозные салюты.