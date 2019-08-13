РИАМО - 13 авг. В подмосковном Домодедове полицейские задержали уроженца Закавказья, подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении 83-летней пенсионерки, сообщается на сайте МВД РФ.

Мужчина позвонил на домашний телефон пожилой женщине и представился сотрудником МВД. Он сообщил, что сын пенсионерки якобы задержан по подозрению в совершении преступления, и женщина должна заплатить за его освобождение 260 тысяч рублей.

«Пенсионерка согласилась, но решила проверить информацию о задержании родственника и позвонила ему. Узнав, что с сыном все в порядке, пожилая женщина сразу же сообщила о произошедшем в полицию, а вместо денег в почтовый ящик положила упаковку от лекарств, завернутую в газету», – отмечается в материале.

Полицейские задержали подозреваемого в тот момент, когда он попытался забрать сверток из ящика. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.