РИАМО - 13 авг. Столичная мэрия отказала в согласовании шествия в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы, которое планировалось провести 17 августа, сообщает «Интерфакс».

Как отметил один из заявителей акции, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, вечером 12 августа ему позвонили из мэрии и сказали об отказе в проведении шествия по бульварам. Кроме Морева, заявителями шествия были муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина.

«Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи», - отметил Морев.

Кроме того, он уточнил, что заявители направят в городскую мэрию официальное возражение по поводу отказа.

Пока власти города не прокомментировали данное заявление.

Шествие заявители планировали провести от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова.

В столице 10 августа прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным МВД, в акции приняли участие около 20 тысяч человек, хотя было заявлено участие до 100 тысяч человек.

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