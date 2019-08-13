РИАМО – 13 авг. В Роскачестве составили перечень рекомендаций, призванных помочь покупателям в выборе качественной вареной колбасы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Первым делом при выборе продукта в магазине следует сверить реальные условия хранения с допустимыми. В частности, температура в холодильнике должна быть от 0 до плюс 6 градусов включительно. Важно знать, что упакованный без вакуума продукт имеет меньший срок годности.

«Вареная колбаса должна быть упругой и без полостей. Цвет качественной колбасы – от розового до светло-розового. Консистенция – без комочков и явных цветовых пятен. Информация на этикетке должна содержать данные по составу, пищевой ценности, дате изготовления и сроке годности, условиям хранения», – говорится в материале.

Специалисты напоминают, что в натуральной вареной колбасе по ГОСТу в составе должны быть свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, а также сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон). При этом в продукте не должно быть куриного мяса, белков растительного происхождения, клетчатки и крахмала.

Помимо этого, из состава может быть исключен какой-то ингредиент. Например, в свиной вареной колбасе не содержится говядины.

ГОСТ разрешает использование ряда добавок, к примеру фиксатора окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислителя Е300, Е301, Е304, Е306. Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326, Е330 помогают предотвращать развитие нежелательной микрофлоры в продукте.

Также разрешены усилитель вкуса и аромата Е621, стабилизаторы и регуляторы кислотности Е339, Е451, Е450, Е452 – пищевые фосфаты, повышающие вязкость и плотность фарша. Канцерогенный эффект могут иметь добавки Е120 и Е252. Стоит также избегать добавки Е536, ее использование не допускается ГОСТом.