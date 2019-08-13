РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 авг. Житель подмосковного Красногорска предупредил об открытом канализационном люке во дворе дома №3 по Ильинскому бульвару, сообщается на портале «Добродел».

«Уже 3 недели на территории двора, рядом с детской площадкой открыт люк, ничем не огорожен. Туда легко может упасть ребенок или взрослый человек, тем более в вечернее время», – сообщил пользователь.

Проблему зарегистрировали в системе 13 августа. Жалобу направили на рассмотрение в администрацию горокруга Красногорск. Специалисты должны провести проверку в течение 8 дней.