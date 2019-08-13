РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. Во вторник утром из торгового центра «Орбита» в подмосковных Люберцах эвакуировали посетителей и персонал, эвакуация оказалась плановой, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16-го отряда ФПС» по Московской области Павел Иванов.

Ранее в соцсетях появились сообщения об эвакуации ТЦ «Орбита» на Октябрьском проспекте.

«Сегодня (13 августа – ред.) в торговом центре «Орбита» и по всей Московской области прошла плановая тренировка по эвакуации посетителей и персонала», – сказал Иванов.

Он добавил, что это уже третья подобная тренировка с начала текущего года.