РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 авг. Светофор в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале «Добродел» о неработающем светофоре на Подмосковном бульваре. Автор обращения отметил, что проблема возникает не в первый раз.

«Работы по восстановлению работы светофора на указанной автомобильной дороге выполнены», – сказал начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности Евгений Владимирский.

Он добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.