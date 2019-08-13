РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В подмосковном Подольске в поселке Кузнечики завершили оформление граффити на стене дома, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи городского округа Подольск».

«Завершилось граффити оформление фасада девятиэтажного дома по адресу: поселок Кузнечики, 7, в рамках открытого городского конкурса граффити «Сделаем город краше». Тема работы: «Весь мир помнит их в лицо. Подвиг Виктора Талалихина». Художник Илья Демченко», – говорится в сообщении.

Работу выполнили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.