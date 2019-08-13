РИАМО - 13 авг. По четырем адресам в Серпухове в рамках второй волны замены асфальтобетонного покрытия начались работы, ремонтную компанию завершат уже в этом благоустроительном сезоне, сообщается на сайте администрации городского округа.

При проведении работ используют метод «больших картов». Согласно технологии, специалисты сначала дороги фрезируют, потом асфальтируют.

«Сейчас первый этап стартовал по четырем адресам: Московское шоссе, дома №№41, 43, 45, 45а, 47, 47А; улица Осенняя, дома №№7, 19; улица Ворошилова, дом №№111, 113; дворовая территория - Московское шоссе, дома №№38,40,42,44,46», — говорится в сообщении.

Затем приведут в порядок дорожные покрытия еще на шести объектах: улица Захаркина, дом №40, Калинина, дома №№27А, 27А, Борисовское шоссе, дом №13, Дальняя, дом №2А, Рабочий переулок, дом №2А, и тротуар на улице Осенней, дом №25.

Специалисты уверяют, ремонтную компанию завершат уже в этом благоустроительном сезоне. Внушительный объем работ провели уже сейчас: полностью завершили ремонт на улице Красных Партизан, дом №11, проезде от улицы Текстильной до улицы Физкультурной, на дворовой территории улицы Театральной между домами №№26 и 28 (проезд к мусорной площадке).

Также отремонтированы дороги на участке от улицы Чернышевского до улицы Захаркина и улицы Ворошилова, дом №126А – улица Водонапорная, дом №36. В первую волну попали 18 участков дорог.

Адреса, где поменяли покрытие, выбрали сами жители муниципалитета на портале «Добродел». Сейчас на сайте продолжается голосование по ремонту дорог на 2020 год.