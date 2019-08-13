РИАМО - 13 авг. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации онлайн-продажи алкоголя в России, предложенная система даст возможность ограничить ночную торговлю спиртным, а также оградить от него несовершеннолетних, пишет газета «Известия».

Письмо с инициативой президент АКИТ Артем Соколов направил в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Соколов предлагает использовать для торговли спиртным в Сети онлайн-кассы, что позволит контролировать время и место продаж.

«В июне 2019 года вступили в силу поправки в закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов», позволяющие онлайн-магазинам использовать в работе облачные кассы. <…> Это значит, что курьеры с помощью планшетов и смартфонов могут формировать чеки с необходимой информацией, и теперь им не нужно использовать кассовые аппараты. Выдавать бумажный чек они теперь тоже не обязаны — достаточно QR-кода, который клиент может считать своим гаджетом», - отмечается в материале.

В АКИТ добавили, что в «облачных» кассовых чеках зафиксированы фактический момент передачи товара, а также место расчета. Такие документы формируются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн –– курьер все равно обязан пробить второй чек с этой информацией, так называемый нулевой. Чек автоматически передается в Федеральную налоговую службу. До вступления в силу поправок такой системы расчета не существовало, а место продажи в чеке всегда указывалось по адресу регистрации стационарной кассы. Мобильный кассовый аппарат курьера также не позволял фиксировать необходимую информацию.

«Кроме того, при доставке товара курьер может спрашивать паспорт покупателя, если не уверен, что тот совершеннолетний, сказано в письме АКИТ. Фактически проверка возраста получателя будет проходить так же, как сегодня действуют кассиры в стационарных розничных магазинах», - добавляется в статье.

По данным АКИТ, объем нелегального рынка алкогольной продукции, реализуемой онлайн, оценивается в сумму до 10 миллиардов рублей в год. В ассоциации уверены, что легализация интернет-торговли позволит оперативно идентифицировать участников черного рынка и блокировать работу их сайтов в Сети.

Вопрос о легализации продаж алкоголя в интернете обсуждается в России уже несколько лет. Разработку законопроекта поручили Минфину. В министерстве сообщили, что предложения АКИТ в ведомство пока не поступали.