РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 авг. Мусор с переполненной контейнерной площадки в деревне Путилково подмосковного Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь указал, что с контейнерной площадки возле дома №5 по улице Новотушинской редко вывозят мусор, и это приводит к возникновению мусорных навалов.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает следующее: вывоз отходов по адресу: деревня Путилково, Новотушинская улица, 5 осуществлен», – ответил исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.