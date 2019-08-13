РИАМО - 13 авг. Компании из Франции, Германии и Израиля могут открыть свои филиалы в столичном медицинском кластере «Сколково», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы наблюдаем высокий интерес международных организаций к реализации проекта в «Сколкове». В настоящее время ведутся переговоры с медицинскими клиниками «Сан Шарль», «Мюнхен-Планегг» и «Шиба», – сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

За счет городского бюджета на территории медкластера планируется построить многофункциональный комплекс для размещения представительств различных клиник, напомнил он.

«Уже сейчас в проекте участвуют три иностранных партнера, которые разместят свои медицинские учреждения на территории кластера. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме было заключено шесть соглашений, направленных на развитие образовательной и научной деятельности в сфере здравоохранения», – отметил заместитель мэра.

Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай в свою очередь подчеркнул, что проект позволит привлечь передовые технологии не только в Москву, но и распространить опыт по всей стране.

«В стенах международного медицинского кластера мы хотим собрать лучшие клиники из стран, отличающихся высоким качеством оказания медицинской помощи. Филиалы этих клиник в «Сколкове» смогут не только задать высокую планку, но и показать, как эффективно использовать передовые технологии, выстраивать работу клиники, а также обучить наших врачей и средний медицинский персонал и таким образом, через трансфер своих технологий, знаний и умений сделать московскую, а после и российскую медицину лучше», – отметил Югай.