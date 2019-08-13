РИАМО - 13 авг. В стране распространяется новый способ мошенничества со стороны «сотрудников банка», которые звонят клиенту, чтобы якобы приостановить финансовую операцию, пишет «Российская газета».

Из рассказа журналиста издания следует, что недавно ему позвонили с городского номера. Собеседник обратился по имени и представился сотрудником Сбербанка. Он сказал, что его звонок – это попытка помочь, так как банк зафиксировал несанкционированную попытку перевода денежных средств в другом регионе.

«Якобы банк видит транзакции в основном на территории Московской области и решил заблокировать попытку списания в Ростовской области. Получив подтверждение, что попытка была сделана не мной и что он видит транзакции в основном на территории Московской области, банк, по словам звонившего, в итоге «заблокировал» попытку списания», - уточняется в сообщении.

При этом звонивший не запрашивал никаких конфиденциальных данных и поэтому не вызвал подозрений.

Чтобы полностью обеспечить безопасность счетов, он предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету клиента. Ключевым моментом стала сверка операционной системы Android и iOS. Узнав о том, какой из систем пользуется клиент, «сотрудник банка» любезно согласился помочь в отключении и для этого ему понадобилась помощь стороннего приложения.

«Программа делегирования доступом Teamviewer позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица. Для подключения у вас запросят id (специальный номер) пользователя, сообщив который, третья сторона сможет легко подключиться и завладеть конфиденциальной информацией смартфона», - поясняется в материале.

В данном случае доказать попытку несанкционированного взлома будет крайне сложно, если вообще возможно. Ведь клиент сам добровольно предоставил доступ к своему смартфону.

Самым распространенным способом телефонного мошенничества является сообщение о блокировке кредитной карты (телефона, компьютера) с попыткой узнать пин-код. Или, например, жертве сообщают о выигрыше в лотерею, в которую она не играла.