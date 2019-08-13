РИАМО - 13 авг. В столице в субботу, 17 августа немного похолодает, температура опустится до 20 градусов, в течение недели ожидаются дожди, сообщатся на сайте «Метеовести».

В ближайшее время в центр России станут поступать только хорошо прогревшиеся воздушные массы. Начавшееся потепление будет достаточно устойчивым, отмечается в материале.

«Например, сегодня и завтра в Москве ожидаются локальные ливни и грозы, а дневная температура составит плюс 25-26 градусов. В четверг-пятницу существенные осадки маловероятны, и после полудня – плюс 23-24 градуса. И лишь в субботу вновь прогнозируются дожди и небольшое похолодание – до плюс 20 градусов», – говорится в сообщении.

В среду и четверг дожди и грозы прогнозируются в ночное время. Также до четверга температура будет немногим выше нормы, а уже после опять будет около нормы.

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