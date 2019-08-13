РИАМО - 13 авг. В больницу Королева доставили мужчину с колото-резаным ранением, которое он получил в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 11 августа в 20:30 в Королеве, улица Богомолова, бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением доставлен и госпитализирован мужчина 1978 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1978 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.