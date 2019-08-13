РИАМО - 13 авг. Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

«В Главном следственном управлении СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Константина Котова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга)», – говорится в сообщении.

Ранее Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях. В том числе он принял участие в незаконном митинге 10 августа в центре Москвы.

Как уточняется на сайте, мужчина планировал скрыться, но был задержан правоохранительными органами. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

Действия Котова направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства и носят умышленный характер, отмечается в сообщении.

Котов стал вторым человеком в России, которому предъявлено обвинение по статье 212.1 УК РФ. Ранее единственным осужденным по данной статье был гражданский активист Ильдар Дадин.