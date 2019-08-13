РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 авг. Участники экоакции собрали более 20 кубометров отходов в лесном участке, расположенном в 61-м квартале Виноградовского лесничества в Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

В уборке территории леса участвовали представители администрации городского округа Люберцы, совета депутатов, народной дружины, Виноградовского филиала ГКУ МО «МосОбллес», волонтеры общественной организации «Доброе Дело» и местные жители. Лесной участок расположен в 61-м квартале Виноградовского лесничества.

«Всего на уборку территории вышли более 40 человек. Собранный мусор – свыше 20 кубометров – вывез региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск», – говорится в сообщении.