РИАМО - 13 авг. ВНИИ труда Минтруда России подготовили перечень самых востребованных в стране профессий по состоянию на текущий год, в топ-5 вошли продавец-кассир, повар, педагог профобучения и юрист, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в первую десятку также вошли специалист по соцработе, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

«Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Специалисты изучали спрос на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам», – отмечается в материале.

Участниками опроса стали 26,9 тысячи организаций со всей России. В скорректированный перечень вошли 1075 профессий, после обработки данных исключили 181 профессию.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы писала, что на начало августа легализовали свои доходы почти 162 тысячи самозанятых россиян. Они перечислили в бюджет страны свыше 350 миллионов рублей налогов. Самыми активными пользователями приложения «Мой налог» стали таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики.