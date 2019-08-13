РИАМО - 13 авг. Власти столицы одобрили проведение работ по реконструкции Перервинского гидроузла в отношении территории площадью свыше 82 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории Перервинского гидроузла в ЮВАО.

«Заявитель, ООО «ПК «ПромПроект»», планирует в рамках федеральной адресной инвестиционной программы провести комплексную модернизацию гидротехнических сооружений и сопутствующей инфраструктуры – реконструировать шлюзы, плотину, тепловую электростанцию и выполнить другие работы», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Решение принято в отношении территории площадью более 82 гектаров, суммарная площадь объектов превышает 41 тысячу квадратных метров, высота – 18 метров.