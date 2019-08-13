РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий во вторник поздравил с 90-летием жителя поселка Красково Петра Откина, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Петр Иванович, обязательно придем на Ваше 100-летие. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия. Самые добрые пожелания», – сказал Ружицкий.

Он вручил юбиляру поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина, подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также подарки от городской администрации и букет цветов.

Петр Откин родился в 1929 году в Мордовии. Во время войны работал на трудовом фронте, в колхозе. В 1960-х годах переехал в поселок Красково, работал шофером. Всего водительский стаж составляет 49 лет.