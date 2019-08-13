РИАМО - 13 авг. Комплексное содержание и обслуживание автомобильных дорог на территории Москвы проводится с учетом погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

Дождливая погода вносит свои коррективы в работы по комплексному содержанию и уборке объектов дорожного хозяйства Москвы в летний период. Хотя суммарное количество выпавших в июле осадков не достигло климатической нормы (94 миллиметра), дождливая погода держалась на протяжении 16 дней.

«Во время существенного дождя работы по укладке асфальтобетонного покрытия и нанесению дорожной разметки приостанавливаются. Также детальный анализ погодных условий используется для составления заданий на уборку, а также для определения температуры у поверхности дорожного полотна и температуры самого асфальта», – отмечается в материале.

По результатам мониторинга погодных условий специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» получают рекомендации для проведения работ по обслуживанию и содержанию дорог. Полученные сведения анализируют, после чего рассчитывается среднее значение суточных и месячных осадков.