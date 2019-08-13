РИАМО - 13 авг. Со вторника в столице изменился порядок регистрации сделок на недвижимость с использованием электронной подписи, теперь перед заключением сделки собственник должен разрешить операцию, подав заявление в центре «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В центр «Мои документы» может обратиться только правообладатель, его законный представитель или представитель, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности. А разрешение может быть предоставлено как в отношении всех объектов недвижимости, так и для одного из них», - говорится в сообщении.

При этом недвижимость должна находиться на территории Москвы. Разрешить государственную регистрацию прав на основании документов в электронном виде для недвижимости, расположенной в других регионах, можно во Дворце госуслуг на ВДНХ. Там же посетители смогут воспользоваться услугой по регистрации прав на недвижимость по экстерриториальному принципу.

Прекратить действие разрешения на осуществление регистрации прав с использованием электронной подписи также можно в центрах госуслуг, написав заявление об отзыве ранее поданного.

Заявления без разрешения электронных операций будут оставаться без рассмотрения, а собственник в течение пяти дней получит уведомление о возврате заявления почтовым отправлением или по электронной почте.