РИАМО - 13 авг. Текущая неделя фестиваля «Ритм моего города», который проходит на ВДНХ, посвящена тематике спорта, в течение недели можно будет посетить различные тренировки, соревнования и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На ВДНХ продолжается фестиваль уличной культуры «Ритм моего города». Текущая неделя – с 12 по 18 августа – стала спортивной. Так, минувший понедельник посвятили воркауту. Для посетителей организовали занятия с приглашенными атлетами и конкурсы», – говорится в сообщении.

Во вторник будут проводиться тренировки в рампе. В этот день все желающие смогут попробовать свои силы в самокатном спорте, BMX, скейтбординге, а также поучаствовать в воркшопах по их улучшению. На главной сцене развернется дискуссия на тему «О вхождении новых стрит-видов уличной спортивной культуры в программу Олимпийских игр».

В среду, 14 августа, пройдут мастер-классы по паркуру и фрирану, также можно будет посетить дискуссию о философии уличных видов спорта. Четверг, 15 августа, станет днем стритбола с турнирами и мастер-классами. В этот день на сцене обсудят перспективы включения стритбола в олимпийскую программу.

Соревнования и показательные выступления пройдут в последние дни недели с пятницы по воскресенье. 16 августа можно будет увидеть трюки в исполнении профессионалов BMX, скейтбординга и самокатного спорта. 17 августа посвятят паркуру и воркауту, а 18 – стритболу.