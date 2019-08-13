РИАМО - 13 авг. На форуме «Город образования» для педагогов столичных школ проведут мастер-классы по креативному программированию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мастер-классы пройдут в рамках проекта «ИТ-класс в московской школе». Учителя изучат полезные возможности языка Python, попробуют создать команды для голосового помощника и узнают, как пользоваться облачными сервисами», – говорится в сообщении.

С 1 сентября этого года в столичных школах откроются ИТ-классы. Навыки, полученные в ходе обучения в этих классах, помогут школьникам познакомиться с основами самых востребованных профессий.

Московский международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ в третий раз с 29 августа по 1 сентября, он является одним из главных образовательных форумов Москвы.

На форуме выступят около тысячи специалистов из 50 стран, а участники узнают, как применяются современные технологии в столичных школах и испытают новейшее оборудование в сфере ИТ. В прошлом году форум посетили более 133 тысяч человек.