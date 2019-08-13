РИАМО - 13 авг. На Варшавском шоссе в Москве ночью произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На Варшавском шоссе в районе дома 132 ночью произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент устанавливаются все причины произошедшего.