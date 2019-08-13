РИАМО - 13 авг. Тематический поезд метро, посвященный Московским центральным диаметрам, увидели уже больше 500 тысяч человек, поезд состоит из пяти сдвоенных вагонов, которые внутри и снаружи оформлены в цвет каждого из пяти диаметров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Уже месяц по Кольцевой линии столичного метрополитена курсирует тематический поезд, посвященный Московским центральным диаметрам. За это время поезд увидели более 500 тысяч пассажиров, которые смогли ознакомиться с проектом МЦД», — сказал собеседник агентства.

Посвященный МЦД поезд запустили 4 июля. Его запуск в прямом эфире увидели пассажиры метро, пользователи социальных сетей и участники Московского урбанистического форума. Онлайн-трансляция была выведена на экраны в поездах метро, в социальные сети и на стенд «Московский транспорт» в парке «Зарядье».

Поезд метро, посвященный МЦД, состоит из пяти сдвоенных вагонов, каждый из них внутри и снаружи оформлен в цвета пяти диаметров и рассказывает подробнее о маршрутах: о количестве станций и пересадок, о новом подвижном составе и о разгрузке отдельных линий метро после запуска МЦД.

Тематический поезд будет курсировать по Кольцевой линии в течение года.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. Благодаря этому общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.