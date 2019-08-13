РИАМО - 13 авг. В текущем году по программе капремонта в Москве запланировано обновить свыше 1,8 тысячи лифтов в жилых домах, уже стартовала замена около 800 лифтов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Всего в 2019 году по программе капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы планируют заменить 1820 лифтов, из них приступили к замене почти 800 подъемников. Первые лифты будут сданы уже до конца месяца», - сказал Бирюков.

Он отметил, что для удобства жителей замена будет производится поочередно, если в подъезде несколько лифтов. Также с текущего года при проведении работ по замене лифтового оборудования будут применяться повышенные требования к комфортности и безопасности, а также к составу работ.

Там, где позволяет лифтовая шахта, специалисты увеличат входной проем за счет применения дверей с телескопической конструкцией. Отделка кабины предусматривает использование современных износостойких материалов, в том числе панелей со специальным покрытием серебристого цвета, на полу - рифленого алюминия.

Также лифты оборудуют новыми панелями управления, отделанными шлифованной нержавеющей сталью со встроенным, увеличенным по размеру, полноцветным электронным табло, речевым информатором, интеркомом, кнопочными элементами с круговой подсветкой из нержавеющей стали со шрифтом Брайля.

Кроме того, для большего комфорта жителей будут использованы удобные световые табло и кнопки вызова на этажах, а в кабинах - более яркое освещение, которое при этом является максимально энергоэффективным. Дополнительно в ходе замены лифтового оборудования будут проводиться отделочные работы в шахте лифта и машинном отделении.

«В рамках московской региональной программы капремонта проводится полная замена лифтового оборудования - всех узлов и агрегатов. Причем все устанавливаемые подъемники отечественного производства, которые значительно превосходят заменяемые образцы и не уступают зарубежным аналогам», - добавил Бирюков.

Адресный перечень и всю подробную информацию о сроках замены, подрядных организациях и номерах договоров можно уточнить на портале «Наш город».

С целью обеспечения комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах с 2011 года в столице проведена масштабная, не имеющая аналогов в стране программа по замене лифтового оборудования. На тот момент в городе насчитывалось более 16 тысяч отработавших нормативный срок службы лифтов, дополнительно лифты продолжали устаревать со скоростью в среднем 2 тысячи в год.

С 2015 года все лифты на территории города Москвы включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены, исходя из нормативных сроков службы.

Всего за период с 2011 по 2018 год было заменено 32063 единицы лифтового оборудования, в том числе в рамках реализации региональной программы капитального ремонта - более 13 тысяч лифтов. При этом начиная с 2018 года лифты в домах на счете регионального оператора меняются строго в год истечения 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации.

Все лифты меняются на новые, соответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», который предусматривает замену всех отслуживших срок работы лифтов на новые, отвечающие его требованиям, до 2020 года. Сегодня Москва — это единственный регион, который фактически выполняет это требование.

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы к работам по замене лифтового оборудования допускаются подрядные организации, сотрудники которых соответствуют квалификационным требованиям. Документом, подтверждающим квалификацию работника, является свидетельство, выданное в порядке, установленном «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена».