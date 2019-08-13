РИАМО - 13 авг. Мобильный телефон похитили из квартиры в городе Видное Ленинского городского округа, по подозрению в совершении преступления задержали двоих местных жителей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Заявитель сообщил, что из квартиры, расположенной в одном из домов на улице Советская в городе Видное, похищен его мобильный телефон. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей», – сообщается на сайте.

Правоохранителями задержаны 34-х и 36-летний местные жители. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.