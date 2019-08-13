РИАМО - 13 авг. С начала 2019 года единый электронный читательский билет оформили свыше 200 тысяч москвичей, билет принимают в 302 городских библиотеках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
С единым читательским билетом можно обратиться в любую библиотеку города, где принимают документ нового образца. Применение данного билета стало возможным благодаря внедрению единой автоматизированной библиотечной информационной системы.
«Более 1,8 миллиона книг выдано москвичам по электронному читательскому билету с начала этого года. Сейчас его принимают уже более чем две трети городских библиотек. Брать книги по нему во всех 440 библиотеках можно будет в 2021 году», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.
Единый читательский билет начали выдавать в конце прошлого года. Карта активно внедряется в сеть столичных библиотек, и горожане всех возрастов с удовольствием ею пользуются. Двухсоттысячным читателем, получившим документ нового образца, стал семилетний москвич, который оформил электронный билет в детском отделении библиотеки №243.
Чтобы получить единый читательский билет, нужно прийти в библиотеку с паспортом. Билет можно оформить не только на взрослого, но и на ребенка. Для этого он должен прийти в библиотеку в сопровождении родителя, нужно будет не забыть свидетельство о рождении ребенка. Оформление электронной карты занимает не более 10 минут.
На картах стоит возрастная маркировка, благодаря которой ребенок не сможет получить книги, которые превышают возраст ребенка.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии