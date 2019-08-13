РИАМО - 13 авг. С начала 2019 года единый электронный читательский билет оформили свыше 200 тысяч москвичей, билет принимают в 302 городских библиотеках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С единым читательским билетом можно обратиться в любую библиотеку города, где принимают документ нового образца. Применение данного билета стало возможным благодаря внедрению единой автоматизированной библиотечной информационной системы.

«Более 1,8 миллиона книг выдано москвичам по электронному читательскому билету с начала этого года. Сейчас его принимают уже более чем две трети городских библиотек. Брать книги по нему во всех 440 библиотеках можно будет в 2021 году», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Единый читательский билет начали выдавать в конце прошлого года. Карта активно внедряется в сеть столичных библиотек, и горожане всех возрастов с удовольствием ею пользуются. Двухсоттысячным читателем, получившим документ нового образца, стал семилетний москвич, который оформил электронный билет в детском отделении библиотеки №243.

Чтобы получить единый читательский билет, нужно прийти в библиотеку с паспортом. Билет можно оформить не только на взрослого, но и на ребенка. Для этого он должен прийти в библиотеку в сопровождении родителя, нужно будет не забыть свидетельство о рождении ребенка. Оформление электронной карты занимает не более 10 минут.

На картах стоит возрастная маркировка, благодаря которой ребенок не сможет получить книги, которые превышают возраст ребенка.