РИАМО - 13 авг. В Талдомском городском округе женщина на улице приобрела планшет, но по приходу домой обнаружила в коробке муляж вместо гаджета, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Она обратилась с заявлением в местную дежурную часть полиции.

«Женщина пояснила, что она приобрела на улице у неизвестного планшет, который он упаковал в коробку. Придя домой, она обнаружила, что в коробке находится муляж данного гаджета. Сумма материального ущерба составила более 10 тысяч рублей», – сообщается на сайте.

По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний житель Астрахани. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.