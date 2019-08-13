РИАМО - 13 авг. Полиция задержала двоих подозреваемых в краже металла у дома в городском округе Клин, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

28-летний житель Клина обратился в полицию с заявлением о хищении металлических изделий около одного из домов в поселке Раздолье. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции установлены и задержаны двое местных жителей в возрасте 39 и 52 лет», – сообщается на сайте.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.