РИАМО - 13 авг. С 2013 года москвичи и гости города совершили около 12,5 миллионов поездок на городских прокатных велосипедах, сеть велостанций на территории города активно расширяется – только в этому году их открылось еще сто, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичный велопрокат продолжает бить рекорды в этом году. С момента открытия первых станций аренды шесть лет назад велосипеды стали одним из основных средств передвижения по городу у москвичей. Всего с 2013 года пользователи брали их напрокат 12,5 миллиона раз. Этот вид транспорта удобен для коротких поездок по городу – например, чтобы доехать от станции метро до дома или работы», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В этом году в Москве появилось еще 100 станций велопроката, из которых 55 находятся в районах, где раньше сервиса не было и 45 – в тех районах, где он уже есть.

Новые станции велопроката появились еще в 12 районах города: Алтуфьевский, Дмитровский, Западное Дегунино, Капотню, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево. Самыми востребованными из них стали пункты аренды в Марьине, Братееве и Западном Дегунине.

На сегодняшний день в столице находятся 530 станций по прокату велосипедов и более пяти тысяч единиц двухколесного транспорта. Число электровелосипедов в этом сезоне увеличилось в полтора раза — до 390 штук, а за семь лет сеть станций выросла почти в 10 раз.

Система городского велопроката «Велобайк» начала работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. В 2018 году пользователям стало доступно более четырех тысяч велосипедов в 430 пунктах проката.