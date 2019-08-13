РИАМО - 13 авг. Реставрацию старейшего столичного кинотеатра «Художественный», который расположен на Арбатской площади, планируют завершить в ближайшие два года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мосгорнаследия.

«На данный момент можно говорить об окончании первого этапа реставрации здания кинотеатра «Художественный» – в январе 2019 года были приняты результаты противоаварийных работ. Сейчас выбран подрядчик, который будет проводить работы по сохранению внешней части здания и его интерьеров. Ему предстоит получить разрешение в Мосгорнаследии на производство работ, после чего реставраторы смогут заступить на объект», – сказал собеседник агентства.

Планируется, что в течение ближайших двух лет в здании кинотеатра будет проведен полный комплекс работ по реставрации и приспособлению, после чего здесь вновь будут показывать кино.

«Главное условие реставрации – сохранение подлинного исторического облика здания. Специально для этого изучаются многочисленные архивные материалы, на основании которых разрабатывается проект реставрации», – добавил представитель пресс-службы Мосгорнаследия.

По его словам, проект реставрации «Художественного» согласован, он также получил положительное заключение в Мосгосэкспертизе.

«Художественный» – первый кинотеатр в дореволюционной Москве, первый в структуре «Госкино», а также первый широкоэкранный кинотеатр.

Автором здания «Художественного» стал архитектор Николай Благовещенский, получивший заказ от московского предпринимателя Роберта Альберта Брокша в 1909 году. В 1912 году Федор Шехтель увеличил кинотеатр в объемах, поскольку спрос на кино был очень велик. Впоследствии здание также подвергалось изменениям, однако в основном сохранило свой облик. В 1987 году здесь был проведен ремонт, а в 1998 году усилены несущие конструкции.