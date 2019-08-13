РИАМО - 13 авг. Полиция задержала подозреваемого в краже трех велосипедов в поселке Яхонтовый лес Богородского городского округа, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции поступили заявления от жительниц домов, расположенных в поселке Яхонтовый лес Богородского городского округа, о похищении трех велосипедов. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан местный житель», – сообщается на сайте.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.