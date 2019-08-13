РИАМО - 13 авг. В Москве с 23 августа по 8 сентября пройдет фестиваль «Цветочный джем», в рамках которого посетители смогут посетить различные мастер-классы, кукольные представления и мюзиклы, также на фестивале пройдут тематические дни Англии и Германии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москвичей и гостей столицы приглашают на мастер-классы по приготовлению летних десертов – варенья разных сортов, джемов, желе, смузи, сладкой выпечки, а также традиционных английских и немецких блюд. На мастер-классах можно создать панно в стиле поп-арт, слепить из глины вазу или подсвечник. Детей научат выращивать мяту, тимьян и базилик на подоконнике», – говорится в сообщении.

На фестивале 24 и 25 августа пройдут дни кукольных театров, 30 августа состоится день джаза, 6 и 7 сентября пройдут тематические дни Англии и Германии. В эти дни можно будет сыграть в крокет, настольный футбол, тетербол и боулинг, а также научиться готовить национальные блюда этих стран.

7 и 8 сентября москвичи смогут посетить различные мюзиклы. Кроме того, необычную программу подготовили к Дню знаний 1 сентября.

Спектакли и концерты на площадках фестиваля будут проходить ежедневно. Различные театральные коллективы покажут представления по мотивам известных литературных произведений и сказок: повести-сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, народной сказки «Красная Шапочка», повести «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс.

Госте фестиваля смогут увидеть современные постановки – «Сладкие приключения цветочного гнома» театра «Пульсар», «Цветочный ковер падишаха» театра «Занавес» и «Как королева цветов дружить научилась» театра «ДаМы».

Международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в Москвы уже в третий раз. Основные события запланированы с 23 августа по 8 сентября. Однако уже с 20 июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира.