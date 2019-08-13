РИАМО - 13 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал удачи участникам Кубка Александра Овечкина, который проходит в Подмосковье.

Кубок стартовал на льду «Арены Мытищи». Его участниками стали 12 хоккейных команд 2007 года рождения из восьми регионов страны.

«На Кубок Александра Овечкина в Мытищи приехали хоккейные команды со всей России. От Подмосковья – подольский «Витязь», мытищинский «Атлант» и воскресенский «Химик». Желаю всем удачи, болею за наших!» – написал Воробьев в Instagram.

Овечкин на видео, прикрепленном к посту, пригласил всех поддержать участников Кубка.

«Будущие победы российского хоккея начинаются здесь. До встречи на льду», – сказал Овечкин.

Финал турнира и встреча за третье место пройдут в Красногорске 17 августа на Ледовой арене имени Владимира Петрова.

Победители турнира получат хоккейную форму и инвентарь из рук Овечкина. Игроков также ждет приз от Федерации хоккея Московской области: микроавтобус на 15 мест.