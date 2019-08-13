РИАМО - 13 авг. В краснодарской клинической больнице остаются два жителя Подмосковья, пострадавших в результате падения в обрыв экскурсионного автобуса под Новороссийском, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Транспортировка пострадавших в лечебные учреждения Московской области не требуется, пострадавшие находятся на стационарном лечении в горбольнице Анапы (ребенок); краснодарская клиническая больница (два человека, детей нет)», – говорится в сообщении.

Вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск – Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai.

В автобусе находился 41 человек, в том числе 11 детей. Оба транспортных средства опрокинулись в кювет и упали в обрыв. Среди пострадавших 13 человек, зарегистрированных в Московской области (из них пять детей).