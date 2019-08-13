РИАМО - 13 авг. Переменная облачность и до плюс 25 градусов ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, также в регионе возможен кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион окажется на периферии антициклона, но уже в конце дня влияние на погоду начнет оказывать атлантический циклон с запада. При переменной облачности вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 22-24 градуса, по области - плюс 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%.

«В Москве и области погодные условия благоприятны для всех без исключения. Давление в пределах привычных значений. В норме и температура воздуха. День хорош для укрепления здоровья и подготовки организма к предстоящему холодному периоду. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, посильные физические упражнения, закаливание», - заключили специалисты.