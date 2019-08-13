РИАМО - 13 авг. Во вторник свой день рождения отмечает видный советский и российский военачальник, почетный гражданин Московской области Леонтий Кузнецов.

Кузнецов родился 13 августа 1938 года в городе Аркадаке Саратовской области. Является видным советским и российским военачальником.

Офицером он прошел последовательно все должности от командира взвода до командующего армией. Дослужился до воинского звания генерал-полковник. В течение семи лет являлся командующим войсками Московского военного округа. В этой должности принимал парад Победы на Красной площади 9 мая 1997 года и командовал парадами на Красной площади в 1995, 1996 и 1998 годах.

Кузнецов окончил Саратовское профессионально-техническое училище в 1961 году, Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова в 1963 году, Военную академию имени М.В. Фрунзе в 1974 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил имени К.Е. Ворошилова в 1981 году.

Трудовую деятельность начал токарем на Саратовском заводе «Серп и молот» в 1961 году. В том же году призван рядовым на срочную военную службу, был направлен на учебу в военное училище.

С 1963 по 1971 годы был командиром взвода, командиром роты, начальником разведки полка, командиром батальона. С 1974 по 1979 годы – командир полка, заместитель командира дивизии. С 1981 по 1988 годы – командир 207-й мотострелковой дивизии, заместитель командующего 1-й общевойсковой армией, командующий армией.

С 1988 по 1990 годы был начальником штаба Московского военного округа, затем начальником штаба Западной группы войск, потом – начальником Главного оперативного управления – заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

С 1992 по 1999 года – командующий войсками Московского военного округа. В апреле 1999 года уволен в запас по выслуге лет.

Член КПСС с 1964 года, делегат ХХVII съезда КПСС. Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, «За военные заслуги», многочисленными медалями.

Также постановлением губернатора Московской области от 22 октября 1999 года №374-ПГ Кузнецову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».