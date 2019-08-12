РИАМО - 12 авг. Граждане смогут использовать в своих целях то имущество в Подмосковье, которое выделено для нужд государства и используется неэффективно, эти объекты они смогут отслеживать на новом интерактивном слое Региональной геоинформационной системы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В этом слое показаны те объекты федеральной, областной и муниципальной собственности которые не приносят эффективного результата или не используются вообще. Его разработку запустило Минмособлимущество, чтобы контролировать использование государственного имущества на территории Московской области. В нем можно посмотреть информацию об адресе, кадастровом номере, назначении объекта, его кадастровой стоимости, пользователе и текущем использовании.

«Объекты областной собственности появляются на интерактивной карте РГИС после проверок сотрудниками госструктур эффективности использования имущества федеральной, областной и муниципальной собственности. Если государственная собственность не получает должного ухода или у госучреждений нет в ней необходимости, имущество будет доступно для граждан, которые смогут использовать его в своих целях», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он отметил, что слой неиспользуемого имущества может стать удачным подспорьем представителям малого и среднего бизнеса, которые хотят реализовать проекты в Подмосковье. С помощью данного слоя РГИС можно подобрать недвижимость необходимых параметров, а затем обратиться в министерство имущественных отношений Московской области для ее предоставления в аренду или собственность.