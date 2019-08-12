РИАМО - 12 авг. 18 августа в музее Военно-Воздушных сил в Щелкове начнут работать выставки о репрессированных деятелях науки и экспериментальных самолетах, открытие которых приурочили ко Дню Военно-воздушных сил и Дню Воздушного Флота России, сообщается на сайте музея.

Так, сотрудники музея подготовили выставку, посвященную авиаконструктору Константину Калинину. В отличие от столь же значимого для отрасли соотечественника Игоря Сикорского, который получил широкую славу в Америке, среди соотечественников Калинина никто не знает.

«Вот были два великих авиаконструктора — Игорь Сикорский и Константин Калинин. Первого Америка похоронила как национального героя, а второго у нас никто не знает…», — привели сотрудники музея слова академика Ивана Артоболевского.

На выставке «Экспериментальные самолеты России» можно будет увидеть летательные аппараты, предназначенные для летных исследований важнейших научно-технических проблем, открывающих новые направления в развитии авиации, проверки новых научно-технических решений, отработки и доводки отдельных систем и элементов летательных аппаратов.

«В качестве ЭЛА используются летательные аппараты специальной постройки и экспериментальные модификации серийных ЛА. Кроме того, к ЭЛА можно также отнести те опытные летательные аппараты, которые по каким-либо причинам не доводились до стадии серийного производства, а использовались для накопления экспериментальных данных», — отмечается в материале.

Например, на основе истребителя МиГ-21 был построен аэродинамический аналог сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

В числе первых советских ЭЛА были тяжелый самолет-триплан «КОМТА» 1922 год; первые самолеты Андрея Туполева АНТ-1 с использованием в элементах конструкции нового материала — кольчугалюминия 1923 год и АНТ-2 — первый советский цельнометаллический самолет 1924 год, экспериментальный пассажирский самолёт АК-1 1924 год.

Также вниманию гостей музея предложат выставку «Строительство авиации в СССР. Добровольные оборонные общества», которая посвящена этапу развития авиации России в 30-х годах ХХ века.

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