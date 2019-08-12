РИАМО - 12 авг. Свыше 300 жителей округа Солнечногорск выступили со своими вокальными, поэтическими или театральными номерами под эгидой творческого марафона «Таланты нашего двора», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Солнечногорск.

Проект запустили, чтобы дать жителям округа развить свой творческий потенциал. Организаторы соревнования продолжают отбирать участников для этого проекта. Так, на очередном этапе, которые проводят каждую неделю в доме культуры «Испытатель» в микрорайоне ЦМИС, со своими номерами выступили около 20 человек.

«Подобные проекты дают сильный толчок для развития творческого потенциала каждого человека. Среди обычных людей всегда есть невероятно талантливые личности, однако о них попросту никто не знает. Наша задача — дать возможность самореализоваться каждому, кто пожелает», — отметила начальник управления культуры городского округа Солнечногорск Наталья Малащук.

Участников проекта оценивало компетентное жюри по трем номинациям: вокал, поэзия и оригинальная театральная постановка. Наибольшее количество участников было в номинации «Вокал» — 13 человек. Первое место в этой номинации заняла Милана Брикс с номером «Танцы на стеклах».

В номинации «Поэзия» победила Дарья Куликова с номером «Монолог ангела», а лучшей «оригинальной театральной постановкой» стала песня на языке жестов «Велосипед» в исполнении Ирины Рождественской. Приз зрительских симпатий в этот раз достался группе «Репетиция» с современной интерпретацией сказки «Репка».

На сегодняшний день творческий марафон «Таланты нашего двора» охватил весь округ — в нем уже приняли участие более 300 человек. Победители конкурса выступят 24 августа 2019 года на главной сцене празднования 90-летия Солнечногорска и 90-летия Подмосковья.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 августа 2019 года по телефону: 8 (926) 139-97-75.

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