РИАМО - 12 авг. Предпринимателей Подмосковья пригласили поучаствовать в национальном этапе международного конкурса бизнес-достижений, который ежегодно организуют в более чем 145 городах 50 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Организатором этого соревнования, «Предприниматель года 2019», выступает всемирно известная организация Ernst & Young. Участвуя в нем, бизнесмены могут сделать свой бренд более узнаваемым, обзавестись удачными деловыми знакомствами и войти в международное сообщество успешных предпринимателей. Это, в свою очередь, позволит им начать развивать свое дело за пределами России.

«Конкурс направлен на признание заслуг выдающихся представителей мирового бизнес-сообщества, которые выводят на рынок новые продукты и услуги, создают рабочие места, повышая уровень жизни. В основе проведения конкурса лежит идея популяризации предпринимательской деятельности, которая тесно связана с экономическим развитием общества и повышением его благосостояния», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Участие в конкурсе дает предпринимателям и руководителям высшего звена большие преимущества в виде информационной поддержки, повышения узнаваемости бренда, возможности укрепить корпоративный дух сотрудников, улучшить имидж компании, расширить знания через посещение семинаров и мастер-классов в рамках программы.

«В 2019 году компании EY в России исполняется 30 лет, из которых мы уже 17 лет поддерживаем предпринимателей через проведение программы «Предприниматель года», позволяющей нам создавать особую культуру для развития успешных представителей бизнеса и обмена опытом. Предприниматель – это призвание, но ведению бизнеса можно и нужно учиться», — отметил управляющий партнер EY по странам СНГ и руководитель программы «Предприниматель года» в России Александр Ивлев.

Он добавил, что для обучения существуют разные форматы – это и бизнес-обучение, и форумы, и бизнес-сообщества и подчеркнул, что программы поддержки крайне важны для развития предпринимательства.

«Участие в конкурсе от EY позволит малому и среднему бизнесу получить навыки работы на международном рынке, что сегодня играет ключевую роль для повышения экспорта производителей Московской области», — прокомментировал Хромов.

Торжественная юбилейная церемония награждения победителей пройдет в Москве 20 ноября 2019 года. Прием заявок на участие продлится до 1 сентября 2019 года. Более подробную информацию об участии можно узнать на сайте www.eoy.ru.