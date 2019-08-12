РИАМО - 12 авг. Двумя новыми автомобилями снабдили фельдшерско-акушерские пункты Солнечногорской больницы для доставки узкоспециализированных врачей в поликлиники, а также расположенные в отдалении фельдшерско-акушерские пункты, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Оба транспортных средства начнут использоваться с середины августа после регистрации автомобилей в ГИБДД и получения номерных знаков.

«Для нас важно, чтобы качественная первичная медицинская помощь была доступна всем жителям городского округа Солнечногорск», — рассказала главврач Солнечногорской больницы Минздрава Московской области Лариса Борисова.

Общая стоимость машин составляет 875 тысяч рублей.