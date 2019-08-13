В начале августа Роспотребнадзор забил тревогу: это лето стало «урожайным» на экзотических тропических клопов, которых обнаружили в Москве и ряде других городов России. Кровососущие могут поселиться хоть в пятизвездочном отеле, хоть в хорошей московской квартире, где нет и намека на «клоповник». Как попадают в столицу эти паразиты, как их вывести и защититься от нападения, выяснял обозреватель РИАМО.

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«Брендовые» клопы из Италии

Тропические постельные клопы – новый вид насекомых для европейской части России. По данным Роспотребнадзора, с каждым годом их численность увеличивается вдвое.

Наиболее активны постельные клопы летом и в начале отопительного сезона. Причем разводятся паразиты не только в антисанитарных условиях, как принято считать. Вредителю достаточно попасть хотя бы в одну квартиру, чтобы потом расселиться по всему дому, отмечают в санитарном ведомстве.

По словам дезинсекторов, выезжать на уничтожение тропических клопов приходится и в новостройки, и в дорогие частные дома.

«Тропические клопы и раньше встречались в Москве. Но в последнее время их численность действительно выросла. Это связано с тем, что насекомые иммунитировали», – говорит инженер по дезинсектологии компании «Эко Мосгрупп» Игорь Ледник.

Как отмечает эксперт, в основном клопов завозят в Москву из США, жарких европейских стран, Объединенных Арабских Эмиратов, а также из Крыма.

«Люди едут в отпуск и привозят их с собой в чемоданах из гостиниц. Сегодня стало популярным ездить в Италию за брендовыми вещами. На них в Россию и приезжают «брендовые» клопы», – объясняет дезинсектор.

Еще один путь распространения тропических постельных клопов – трудовые мигранты. Они часто меняют квартиры и вместе с вещами перевозят на новое место насекомых. Однако клопы могут оказаться и там, где ты не ожидаешь их встретить.

«Принято считать клоповниками исключительно общежития и хостелы. Это миф. Сегодня клопов часто можно встретить даже в элитных гостиницах», – добавляет дезинсектор.

В Роспотребнадзоре эту информацию подтверждают, поэтому призывают туристов при заселении в номер в первую очередь внимательно проверить постели на предмет следов пребывания клопов. Заметив «насиженные» места и «дорожки», бегите из такого отеля без оглядки.

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Побег из «клоповника»

Жительница Москвы Елена Липатова полгода безуспешно боролась с проявлениями странной аллергии у себя и ребенка.

«Мы переехали в столицу из региона, сняли квартиру. Вскоре у нас с ребенком началась аллергия. Странные зудящие высыпания не давали покоя. Сначала я винила во всем стиральный порошок, потом погрешности в питании. Антигистаминные почти не помогали. Наконец, знакомые посоветовали проверить мебель на предмет наличия клопов. Я вытащила матрас из кровати и ужаснулась... Клопы кишели везде!», – рассказала РИАМО Елена.

Женщина пыталась бороться с насекомыми самостоятельно, но безуспешно. В итоге она решила вопрос кардинально – просто сменила квартиру.

Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, нужно чаще менять постель, не хранить грязное белье в закрытых емкостях, а сразу стирать его, а также регулярно проводить уборку и делать ремонт. На нежданных гостей укажут темные точки в стыках деталей мебели, за коврами и рамами картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье.

Также не оставляйте без внимания на укусы на теле, советуют в Роспотребнадзоре. Укусы клопов также похожи на «дорожки». На волдыре часто есть точка из запекшейся крови, а пораженные места сильно зудят.

Проверяйте чемоданы

Хотя до сих пор не доказано, что клопы могут переносить заболевания, они способны доставить немало неприятностей человеку, так как питаются кровью. При этом, в отличие от обычных, тропические клопы нападают даже в светлое время суток.

Чтобы подстраховаться от неприятных «сувениров» из отпуска, эксперты Роспотребнадзора рекомендуют грязное белье и одежду складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу.

Вернувшись домой из теплых стран, вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где они пройдут обработку при высокой температуре, достаточной для уничтожения клопов.

Справиться с клопами самостоятельно практически невозможно, уверен эксперт по дезинсектологии Игорь Ледник. По его словам, найти в магазинах эффективные препараты сложно, так как в продажу поступают лишь средства, безопасные для детей, и на клопов они не действуют.

«Большинство химикатов отечественного производства бездейственны против привозных клопов. Самое оптимальное – уничтожение клопов индийскими и сильнодействующими российскими препаратами. Однако подбирать и применять их может только специалист», – говорит Ледник.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют обращаться за профессиональной помощью в компании дезинфекционного профиля.

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