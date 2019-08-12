РИАМО – 12 авг. В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали семерых граждан, подозреваемых в хищении товаров из магазинов и автомобиля, по всем фактам проводятся проверки, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«За прошедшие выходные сотрудники вневедомственной охраны задержали по горячим следам семерых граждан, подозреваемых в кражах из магазинов в городских округах Красногорск, Подольск, а также в Ленинском городском округе. Так, в минувшую субботу в торговом центре, расположенном в микрорайоне Климовск, трое местных жителей пытались похитить осеннюю обувь. Двое мужчин взяли с прилавка несколько пар сапог, положили товар в рюкзак к своей знакомой, после чего попытались покинуть торговый зал», – говорится в сообщении.

На выходе из магазина сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны, прибывшие по сигналу «Тревога», задержали злоумышленников и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Похожий случай произошел в городском округе Истра. 31-летний местный житель похитил с прилавка магазина дорогостоящий алкоголь и даже успел выбежать из торгового зала на улицу, где и был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.

В Ленинском городском округе на парковке торгового центра трое неизвестных вскрыли автомобиль и похитили из него деньги, оставленные в бардачке. Росгвардейцы задержали злоумышленников на месте преступления.

Во всех случаях задержанными оказались жители Московской области в возрасте до 35 лет. В настоящее время по всем фактам проводятся проверки. Общая сумма ущерба устанавливается.