РИАМО - 12 авг. На территории Московской области с 2016 года работает комиссия, которая утверждает схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО), за три года она уже рассмотрела 15 тысяч площадок под торговые точки и признала больше половины из них не соответствующими требованиям законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Наличие в составе комиссии профильных специалистов в различных отраслях, таких как земельно-имущественные отношения, вопросы благоустройства, дорожной или пожарной безопасности, позволяет принимать максимально объективное решение по каждому месту. Обращу внимание, что из всех представленных на рассмотрение комиссии площадок более 50% были признаны несоответствующими требованиям законодательства», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Всего комиссия провела уже 59 заседаний. На каждое из них муниципалитеты готовили презентации предлагаемых площадок. Все объекты были пристально изучены межведомственной комиссией.

Юбилейную 15-тысячную площадку рассмотрели на заседании в июне. Это был павильон, специализирующийся на продовольственных товарах, в Протвине. Эксперты коллегиально признали его соответствующим требованиям законодательства.

«В случае, если комиссией принимается решение о соответствии предлагаемого места размещения объекта требованиям законодательства, органами местного самоуправления принимается муниципальный акт о включении данного места в схему. После этого проводится аукцион, с победителем которого заключается договор на размещение НТО», - объяснил Посаженников.

Всего по итогам первых шести месяцев 2019 года в Подмосковье насчитывается почти 7,2 тысячи НТО. При этом в большинстве из них реализуются продовольственные товары.