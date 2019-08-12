РИАМО - 12 авг. ГУ Росгвардии по Московской области вместе с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провело рейды по соблюдению правил охоты, всего в рамках мероприятий сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений проверили порядка 100 охотников, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

С начала августа разрешена охота на некоторые виды дичи, поэтому рейды оказались очень своевременными. Они проводились на территории Можайского городского округа и Щелкова.

«В результате было проверено порядка 100 охотников, осмотрено свыше 40 транспортных средств, выявлено 16 нарушений оборота оружия и правил охоты. В отношении граждан составлены административные протоколы», - говорится в сообщении.

Основной целью рейдов было пресечение нарушений в сфере оборота оружия и правил охоты. По итогом оперативных мероприятий было изъято 11 единиц оружия и восемь боеприпасов.