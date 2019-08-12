РИАМО - 12 авг. В рамках соревнования на лучший сад городского округа Солнечногорск один участок в сельском поселении Кутузовское украсили арт-объектом в форме крыльев, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Сейчас участников смотра оценивает комиссия, а победителей объявят в День Солнечногорска, 24 августа. Каждый объект оценивают по шести критериям: наличие входной группы и малых архитектурных форм, освещение, количество саженцев, мастерство исполнения концепции и удобство расположения ландшафтной зоны.

«Отрадно, что жители принимали и продолжают принимать активное участие в благоустройстве яблоневых садов. Высаженные в день общеобластного субботника яблони не только стали местом притяжения для жителей, но и радуют глаз своими особенностями и неповторимым дизайном», — прокомментировала начальник территориального управления Кривцовское Евгения Атаева.

Роль жюри облагороженных территорий отдана сотрудникам администрации, структурных подразделений округа, а также жителям, общественникам и представителям местного отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, участники объезда оценивают благоустроенные именно жителями пространства в рамках конкурса «Образец для подражания». Так, деревня Баранцево – номинант на образцовый населенный пункт, а жители дома №18 по улице Полевой и жилого комплекса «Велтон Парк» самостоятельно благоустроили дворовую территорию.